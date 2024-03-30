Торік підприємство заробило на сіянцях майже 2,5 млн грн

Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр ДП «Ліси України», що у Брюховичах, підписав перший цьогорічний контракт на 24,5 тис. євро (приблизно мільйон гривень) на експорт 118,5 тис. штук сіянців із закритою кореневою системою. Про це ZAXID.NET повідомили в ДП «Ліси України».

Експортні ціни цього весняного сезону на сіянці становлять від 8,5 до 11,5 грн за штуку – залежно від виду.

Упродовж 2020-2023 років Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр експортував в Словаччину і Польщу сіянців на 4,8 млн грн, з яких торік – на 2,42 млн, у 2022 році – на 1,13 млн, у 2021 – на 1,06 млн, у 2020 – на 181,4 тис. грн.

Зараз ДП «Ліси України» веде перемовини про можливість експорту сіянців в такі країни:

Австрія;

Англія;

Бельгія;

Болгарія;

Греція;

Данія;

Естонія;

Ірландія;

Ісландія;

Іспанія;

Італія;

Латвія;

Литва;

Німеччина;

Норвегія;

Румунія;

Словенія;

Фінляндія;

Франція;

Боснія і Герцеговина;

Чехія;

Швейцарія;

Швеція;

Хорватія;

Нідерланди;

Люксембург;

Туреччина та інші.

У 2023 році ДП «Ліси України» експортувало менше відсотку вирощених у своїх філіях сіянців (всього вирощено понад 200 млн сіянців), тож можливості для збільшення експорту є, кажуть на підприємстві. Зараз попит на зовнішніх ринках, говорять у ДП «Ліси України», зростає, і це можливість збільшити частку валютної виручки.