Лісівники Львівщини продали в Словаччину сіянців дерев на мільйон гривень
Сіянці дерев з Львівщини можуть також поїхати в Ісландію, Швейцарію, Туреччину та інші країни
Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр ДП «Ліси України», що у Брюховичах, підписав перший цьогорічний контракт на 24,5 тис. євро (приблизно мільйон гривень) на експорт 118,5 тис. штук сіянців із закритою кореневою системою. Про це ZAXID.NET повідомили в ДП «Ліси України».
Експортні ціни цього весняного сезону на сіянці становлять від 8,5 до 11,5 грн за штуку – залежно від виду.
Упродовж 2020-2023 років Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр експортував в Словаччину і Польщу сіянців на 4,8 млн грн, з яких торік – на 2,42 млн, у 2022 році – на 1,13 млн, у 2021 – на 1,06 млн, у 2020 – на 181,4 тис. грн.
Зараз ДП «Ліси України» веде перемовини про можливість експорту сіянців в такі країни:
- Австрія;
- Англія;
- Бельгія;
- Болгарія;
- Греція;
- Данія;
- Естонія;
- Ірландія;
- Ісландія;
- Іспанія;
- Італія;
- Латвія;
- Литва;
- Німеччина;
- Норвегія;
- Румунія;
- Словенія;
- Фінляндія;
- Франція;
- Боснія і Герцеговина;
- Чехія;
- Швейцарія;
- Швеція;
- Хорватія;
- Нідерланди;
- Люксембург;
- Туреччина та інші.
У 2023 році ДП «Ліси України» експортувало менше відсотку вирощених у своїх філіях сіянців (всього вирощено понад 200 млн сіянців), тож можливості для збільшення експорту є, кажуть на підприємстві. Зараз попит на зовнішніх ринках, говорять у ДП «Ліси України», зростає, і це можливість збільшити частку валютної виручки.