Мешканців населених пунктів, що межують з лісовими масивами Тисменицького, Коломийського та Косівського районів Прикарпаття, просять не відвідувати лісовий фонд через загрозу нападу бурих ведмедів. Про випадки нападів ведмедів на домогосподарства повідомили у прес-службі Івано-Франківського обласного управління лісівництва.

У відомство надійшло кілька звернень про появу бурих ведмедів у лісових масивах зазначених районів.

Зокрема, за словами голови Тисменицької районної організації Українського товариства мисливства і рибалок (УТМР) Володимира Приймака вихідні в с. Узин бурий ведмідь наніс шкоду мисливським угіддям Дністровського лісництва. Хижак знищив 4 дикі свині, які затягнув у гущавину лісу.

У приватному господарстві на Косівщині ведмідь роздер корову.

Також на тижні тварину зафіксували у Печеніжинському лісництві ( с. Молодятин, Коломийського району), де ведмідь забрів на пасіку та знищив 14 вуликів.

Лісівники застерегли мешканців населених пунктів Прикарпаття наодинці не відвідувати лісові масиви, а також надали поради, як діяти при зустрічі з ведмедем.