Лісники попередили про активізацію ведмедів на Прикарпатті
Мешканців населених пунктів Прикарпаття наодинці не відвідувати лісові масиви
Мешканців населених пунктів, що межують з лісовими масивами Тисменицького, Коломийського та Косівського районів Прикарпаття, просять не відвідувати лісовий фонд через загрозу нападу бурих ведмедів. Про випадки нападів ведмедів на домогосподарства повідомили у прес-службі Івано-Франківського обласного управління лісівництва.
У відомство надійшло кілька звернень про появу бурих ведмедів у лісових масивах зазначених районів.
Зокрема, за словами голови Тисменицької районної організації Українського товариства мисливства і рибалок (УТМР) Володимира Приймака вихідні в с. Узин бурий ведмідь наніс шкоду мисливським угіддям Дністровського лісництва. Хижак знищив 4 дикі свині, які затягнув у гущавину лісу.
У приватному господарстві на Косівщині ведмідь роздер корову.
Також на тижні тварину зафіксували у Печеніжинському лісництві ( с. Молодятин, Коломийського району), де ведмідь забрів на пасіку та знищив 14 вуликів.
Лісівники застерегли мешканців населених пунктів Прикарпаття наодинці не відвідувати лісові масиви, а також надали поради, як діяти при зустрічі з ведмедем.
- Перебуваючи у місцях, де мешкає ведмідь, слід говорити голосно, створювати помірний шум;
- Не варто залишати харчі та сміття після відпочинку, щоб ведмеді не звикали до людської їжі;
- При зустрічі з ведмедем слід зберігати спокій і не спробувати не втікати. Найкраще – не обертаючись спиною до тварини, неспішно відходити на безпечну відстань.
- Не варто робити різких рухів, не відганяти хижака камінням чи палицею, оскільки реакція тварини може бути непередбачуваною;
- Щоб відвернути увагу ведмедя, йому можна кинути щось зі своїх речей, наприклад, шапку чи куртку. Це може зацікавити тварину на деякий час і дозволить відійти на безпечну відстань;
- Якщо хижак кинувся у ваш бік, нападає на вас, потрібно лягти на живіт, скласти руки на шиї та не дозволяти, щоб ведмідь перевернув вас горілиць.