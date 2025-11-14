Листопада чи листопаду: як правильно говорити і наголошувати
Як правильно відмінювати і наголошувати назву останнього осіннього місяця, розповіли у мовознавчому телеграм-каналі Correctarium.
«Насамперед про листопад треба знати те, що в сучасній українській мові його не слід наголошувати на другому складі (хоч таку вимову й часто можна почути). Нормативним є лише наголос на третьому складі – в усіх відмінках однини і множини. Як і в словах снігопад та зорепад, теж наголошуваних на третьому складі», – зазначили у дописі.
У родовому відмінку закінчення може бути і -а, і -у – залежить від контексту:
- ️ листопад як календарний місяць має закінчення -а – листопада;
- листопад як час опадання листя має закінчення -у – листопаду.
На виставці, що відкрилася на початку листопада, демонстрували знімки, зроблені під час раннього листопаду.
Відповідно до цих значень утворюються і прикметники:
- листопадовий – який стосується до листопада, тобто до місяця: листопадовий дощ, Листопадовий чин, Листопадовий рейд Армії УНР, листопадова пора;
- листопадний – який стосується до листопаду, тобто до процесу опадання листя: листопадні рослини, листопадні ліси, листопадна пора (час, коли опадає листя, незалежно від місяця на календарі).