Обидва закінчення можливі

Як правильно відмінювати і наголошувати назву останнього осіннього місяця, розповіли у мовознавчому телеграм-каналі Correctarium.

«Насамперед про листопад треба знати те, що в сучасній українській мові його не слід наголошувати на другому складі (хоч таку вимову й часто можна почути). Нормативним є лише наголос на третьому складі – в усіх відмінках однини і множини. Як і в словах снігопад та зорепад, теж наголошуваних на третьому складі», – зазначили у дописі.

У родовому відмінку закінчення може бути і -а, і -у – залежить від контексту:

️ листопад як календарний місяць має закінчення -а – листопада;

️

листопад як час опадання листя має закінчення -у – листопаду.

На виставці, що відкрилася на початку листопада, демонстрували знімки, зроблені під час раннього листопаду.

Відповідно до цих значень утворюються і прикметники:

листопадовий – який стосується до листопада, тобто до місяця: листопадовий дощ, Листопадовий чин, Листопадовий рейд Армії УНР, листопадова пора;