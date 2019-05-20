Литовець Альгірдас Шемета передумав йти з посади українського бізнес-омбудсмена

Екс-міністр фінансів Литви Альгірдас Шемета погодився продовжити контракт на посаді бізнес-омбудсмена в Україні до жовтня 2019 року, хоча раніше він заявляв, що не має наміру продовжувати працювати на цій посаді.

«Я погодився попрацювати до кінця жовтня цього року», – повідомив він.

Як повідомила агенція «Інтерфакс-Україна» з посиланням на прес-службу Ради бізнес-омбудсмена, терміни конкурсу на цю посаду продовжені.

Як писав ZAXID.NET, у лютому бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета повідомив про своє рішення не продовжувати контракт, який закінчувався в травні 2019 року.

Як відомо, Кабінет міністрів створив Раду бізнес-омбудсмена як свій постійно діючий консультативно-дорадчий орган в 2014 році, кошти на його фінансування виділив Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР). В кінці того ж року Шемета був призначений на посаду бізнес-омбудсмена по боротьбі з корупцією в Україні. До цього він обіймав посаду комісара ЄС з питань оподаткування, з митних питань, статистики, аудиту та боротьби з шахрайством. А ще раніше він був міністром фінансів Литви.