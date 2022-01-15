Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що потік мігрантів з Білорусі припинився. У зв’язку з цим, країна вирішила не продовжувати режим надзвичайного стану, який діяв з 9 листопада і завершився вночі в суботу, 15 січня.

За словами Шимоніте, яку цитує Delfi, потік мігрантів припинився, і зараз режиму Олександра Лукашенка не вдається його організувати знову.

«Якщо ситуація буде змінюватися, якщо бачитимемо, що комусь здалося, що Литва знизила рівень власної пильності та менше націлена захищати кордони ЄС, тоді звернемося до Сейму з питанням про запровадження нового надзвичайного стану. Це можливо», – попередила прем’єр-міністерка.

За її словами, зараз у Білорусі перебувають орієнтовно до двох тисяч мігрантів, які не повернулися до своїх країн, тому в перспективі вони можуть знову податися до кордонів з Литвою, Латвією чи Польщею.

Нагадаємо, що після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу, збільшивши авіарейси з країн Близького Сходу, щоб помститися. Офіційний Мінськ звинувачує у кризі Європу, яка нібито сама відчинила двері для мігрантів, зокрема із захопленого талібами Афганістану, і відмовляється їх приймати.

Литва оголосила режим надзвичайного стану 9 листопада, після того, як на її територію проникли понад 4,2 тисячі нелегальних мігрантів з території Білорусі.