Славська ОТГ є незмінним лідером серед громад за наповненням бюджету

Департамент фінансів Львівської облдержадміністрації проаналізував показники дохідної частини бюджетів територіальних громад області та сформував рейтинг за підсумками семи місяців року. Лідерами є Славська, Підберізцівська та Мурованська громади.

Львівська громада посіла 42 місце із 73, піднявшись на дві позиції за останній місяць.

За інформацією ЛОДА, за рівнем виконання річного плану надходження податків до загального фонду бюджету найкраще впоралися Підберізцівська, Куликівська, Боринська, Славська, Новояворівська, Комарнівська, Розвадівська, Східницька, Меденицька та Сокільницька громади.

Найвищі показники за доходом бюджету у таких громадах:

Славська,

Підберізцівська

Мурованська

Івано-Франківська,

Новояворівська,

Солонківська,

Сокільницька,

Шегинівська,

Пустомитівська

Трускавецька.

Причому, Славська і Підберізцівська громади втримали свої позиції лідерів, а Мурованська за останній місяць помінялася місцями з Івано-Франківською. Найстрімкіші показники росту у Шегинів і Трускавця: їхні місця у рейтингу зросли на 13 і 18 позицій відповідно.

клікніть для збільшення

Десятка громад, які мають найнижчі місця за показниками доходів виглядає так (у порядку спадання):

Жовківська,

Мостиська,

Рудківська,

Ходорівська,

Великомостівська,

Козівська,

Журавненська,

Белзька,

Добросинсько-Магерівська,

Стрілківська.

клікніть для збільшення

З цієї десятки за останній місяць найнижче опустилася Жовківська громада (на 5 позицій вниз).

Для формування рейтингу департамент фінансів проаналізував рівень виконання річного плану за доходами загального та спеціального фонду без трансфертів; рівень виконання плану за доходами загального фонду без трансфертів за відповідний період; динаміку доходів загального фонду в аналізований період у порівнянні з 2020 роком; індекс податкоспроможності за доходами загального фонду без трансфертів; і частку доходів загального фонду без трансфертів у доходах загального фонду із трансфертами.

Детальніше показники виконання місцевих бюджетів можна переглянути тут.