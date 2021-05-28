На комунальні дороги у громадах Львівської області ЛОР виділила 33 млн грн

Львівська обласна рада звинуватила місцеві громади Львівщині у затримці ремонту комунальних доріг. Від початку року жодна з громад не розпочала тендерні процедури і не скористалася грошима, виділених для цього з обласного бюджету.

Як пояснив ZAXID.NET заступник голови Львівської облради Юрій Холод, наразі бюджетними коштами не скористалася жодна з громад, якій погодили співфінансування.

«Місцева влада мала б оголосити тендер на ремонт дороги, виділити свої кошти і звернутися до нас по співфінансування. До кінця травми ЛОР планувала профінансувати громади на 8 млн грн. Але жодна громада не зовсім зацікавлена, шоб отримати від нас коши на комунальні дороги», – повідомив Юрій Холод.

Перелік комунальних доріг, яким ЛОР погодила співфінансування (клікніть для збільшення)

Причиною затримки ремонту доріг Юрій Холод називає брак компетентних кадрів у громадах, які утворилися під час реформи децентралізації. Зокрема бракує фахівців, які розуміються на тендерних закупівлях.

У п’ятницю, 28 травня, голова ЛОР Ірина Гримак звернулася до керівників громад з проханням прискорити ремонт комунальних доріг, інакще з 1 липня ці кошти можуть скерувати на інші програми.

«До 1 липня необхідно продемонструвати конкретні результати, а саме: розпочати проведення тендерів та приступити до ремонту там, де вже визначені виконавці. У випадку, якщо у громадах, які отримали співфінансування ремонту комунальних доріг з обласного бюджету, не відбудеться позитивних змін до 1 липня, Львівська обласна рада перерозподілить невикористані кошти на потреби інших громад», – цитує Ірину Гримак прес-служба ЛОР.

Нагадаємо, що ще 16 березня Львівська облрада поділила 200 млн грн на ремонт місцевих доріг у області. З них 33,3 млн грн виділили на співфінансування ремонтів комунальних доріг.