Упродовж 29-30 грудня на рахунки підприємства «Львіввугілля», яке керує усіма шахтами Львівщини, скерували кошти, що допомогло погасити заборгованість із заробітної плати за 2021 рік в повному розмірі всім працівникам підприємства.

Як повідомила Львівська облдержадміністрація, також шахтарям частково виплатили аванс за грудень.

Нагадаємо, 8 грудня гірники з п’яти шахт Львівської області провели страйк і акцію протесту з вимогою, аби їм виплатили заборгованість із заробітної плати. Під час страйку кілька десятків шахтарів відмовилися піднятися на землю. За інформацією шахтарів, від липня «Львіввугілля» заборгувало їм понад 376 млн грн.

Також шахтарі проводили страйки і протести з вимогою виплатити їм зарплату в серпні цього року.