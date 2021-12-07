42 працівники першої зміни шахти «Червоноградська» залишилися у вибої

На Львівщині гірники шахти «Червоноградська» розпочали підземний страйк. У вівторок, 7 листопада, гірники першої зміни не піднялися на поверхню. Шахтарі протестують через заборгованість по зарплаті. Їм не виплатили частину грошей за липень та серпень, а також заборгували зарплату від вересня.

У коментарі ZAXID.NET голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець розповів, що станом на 17 годину вівторка, 7 грудня, 42 гірники видобувної дільниці першої зміни залишаються у вибої, вони відмовилися підніматися на поверхню. Також сьогодні частина колективу провела пікет під будівлею ДП «Львіввугілля» у Сокалі. Після цього гірники мали повернутися на шахту для узгодження подальших дій із працівниками наступної зміни.

«ДП «Львіввугілля» заборгувало 388 млн грн. Це зарплати за частину липня (18,2 млн грн), частину серпня (12,5 млн грн), вересень (129 млн грн) та жовтень (76,6 млн грн). Також вже за листопад їм винні 140 млн грн. ПАТ «Центренерго» заборгувало 80 млн грн за відвантаження вугілля», – розповів Михайло Волинець.

Він зазначив, що до протесту гірників шахти «Червоноградська» вже готові приєднатися працівники шахти «Степова». Також, за інформацією Михайла Волинця, протести гірників відбуваються і на Донеччині.

«Сьогодні зранку водії КРАЗів та машиністи бульдозерів автобази ДП «Добропіллявугілля – видобуток» відмовились приступати до роботи. Також відмовилась виконувати свої обов'язки охоронна служба шахти «Алмазна». Учора відмовились спускатись у шахту 3 і 4 зміни гірничомонтажників шахти «Добропільська», – повідомив Михайло Волинець.

Зазначимо, що 2 грудня 90 гірників з 1 та 2 зміни шахти «Алмазна» на Донеччині залишились під землею. Вони також вимагали виплатити заборговану зарплатню. Після цього частину боргу їм виплатили.

Шахта «Червоноградська» – (до 2001 року — Шахта № 2 «Червоноградська») – відокремлений підрозділ державного підприємства «Львіввугілля». Розташована у місті Червоноград на Львівщині.