Чесно зароблені гроші за важку працю шахьарям доводиться вибивати протестами і голодуванням

Міністерство фінансів України 16 серпня погодило виплату 224 млн грн для погашення заборгованості зарплати шахтарям ДП «Львіввугілля». Казначейська служба України зможе почати виплати вже завтра, 17 серпня. Про це повідомив голова Львівської ЛОДА Максим Козицький.

«10 серпня Міністерство енергетики України звернулося з листом до Міністерства фінансів, щоб спрямувати у серпні кошти в сумі 653 млн 029 тисяч гривень на виплату зарплати шахтарям. Найбільше грошей - понад третину цієї суми - скерували Львівщині», — написав Максим Козицький.

Сума, яку заборгували гірникам Львівщини, — це їхня заробітна плата за квітень-червень цього року.

Нагадаємо, 4 серпня шахтарі і їхні сім’ї вийшли з пікетом під Львівську ОДА, вимагаючи негайно виплатити їм зароблені кошти. Вони називали суму у 280 тис. грн, яку їм не виплачують від червня.