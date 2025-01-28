Удон з овочами та куркою – це смачна страва японського походження, яка поєднує в собі м’яку пшеничну локшину, ніжне куряче філе та різноманітні овочі. Це ідеальний вибір для швидкого та поживного обіду чи вечері, оскільки готується швидко, але виходить дуже смачно. Страва має насичений смак завдяки соєвому соусу та іншим ароматним приправам.

Інгредієнти:

куряче філе – 650 г;

печериці – 150 г;

локшина удон – 300 г;

імбир тертий – 15 г;

морква – 1 шт.;

болгарський перець – 2 шт.;

кунжут білий – 1 ст. л.;

оливкова олія – 20 мл;

соєвий соус – 40 мл;

часник – 3 зуб.;

петрушка – пучок;

цибуля – 1 шт.;

сіль – дрібка;

перець – дрібка.

Спосіб приготування:

Готуємо інгредієнти: чистимо овочі та промиваємо курячу грудку під водою, пишуть «Домашні кухарі».

Моркву нарізаємо соломкою, гриби – скибочками, курку та болгарський перець – смужками, а цибулю і часник дрібно рубаємо.

На оливковій олії обсмажуємо імбир та часник, додаємо куряче філе і смажимо, поки м’ясо не побіліє. Далі кидаємо гриби і тушкуємо все разом. Тепер додаємо до сковороди цибулю, болгарський перець і моркву, продовжуємо смажити, постійно помішуючи.

Поки овочі тушкуються, відварюємо локшину в киплячій підсоленій воді 8-10 хвилин.

До овочів додаємо соєвий та устричний соуси, спеції й кунжут, добре перемішуємо.

Змішуємо овочі з відвареною локшиною, тушкуємо ще 2-3 хвилини і локшина удон готова.