Державіаслужба дозволила українському лоукостеру SkyUp виконувати двічі на тиждень рейси зі Львова у столицю Азербайджану Баку з 1 квітня 2021 року, водночас скасувавши право на експлуатацію цього напрямку авіакомпанії МАУ.

Крім того, комісія Державіаслужби під час засідання 30 березня надала дозвіл SkyUp літати з Києва до столиці Фінляндії Гельсінкі чотири рази на тиждень з 24 квітня, і в турецький Бодрум – тричі на тиждень з 24 травня, а також виконувати чартерні рейси в Ташкент до кінця жовтня. МАУ дозволили літати чотири рази на тиждень з Києва у турецького міста Газіпаша і збільшити частоту перельотів з Києва у Бодрум до сім разів на тиждень. Також комісія Державіаслужби скасувала права на перельоти зі Львова до Монастіра та з Києва в Амман для авіакомпанії «Буковина», яка в лютому втратила ліцензію.

Зазначимо, що право на використання повітряних ліній не означає автоматичне відкриття авіакомпаніями нових напрямків, а лише дозвіл на це в майбутньому. Авіакомпанія SkyUp поки що не анонсувала відкриття жодного з них. Тим часом у Баку зі Львова під час літньої навігації виконуватиме рейси тричі на тиждень також національний авіаперевізник Азербайджану Azerbaijan Airlines.

Загалом SkyUp запланував на час літньої навігації понад 20 напрямків зі Львова – до Туреччини, Франції, Грузії, Італії, Чехії, Ізраїлю, Словаччини, Польщі, Греції, Іспанії, Албанії, Чорногорії, а також по Україні – до Одеси та Запоріжжя.