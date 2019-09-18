Лоукостер Wizz Air планує збільшити кількість рейсів з України

У 2020 році угорський лоукостер Wizz Air планує збільшити кількість авіарейсів з українських міст на 7%. Про це повідомляє ЦТС, посилаючись на повідомлення авіакомпанії.

Зазначається, що збільшення авіарейсів з України планується на літній сезон.

«Протягом літнього сезону у 2020 році авіакомпанія пропонуватиме на 118 тисяч посадкових місць більше, ніж у 2019 році. Це, приблизно, на 650 авіарейсів, або на 7%, більше, ніж у поточному році», — повідомили у Wizz Air.

Наразі у лоукостері не зазначають, чи йдеться про збільшення кількості напрямків з України. У 2019 році Wizz Air пропонує перельоти за 55 авіамаршрутами з українських міст.