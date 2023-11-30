Луганський клуб достроково втратив шанси на вихід до плейоф єврокубка

У четвер, 30 листопада, у 5-му турі Ліги конференцій луганська «Зоря» поступилася в гостях бельгійському «Генту» та втратила шанси на вихід з групи.

Перший гол у Генті «Зоря» пропустила на 20-й хвилині від Маліка Фофана, який здійснив сольний прохід від центрального кола та з лінії штрафного майданчика влучно пробив низом у дальній кут.

Після перерви вже на початку другого тайму гол у власні ворота відправив Арсеній Батагов. На 55-й хвилині відзначився Гіфт Орбан, а на 75-й - Омрі Гендельман.

Лише на 82 хвилині Денис Нагнойний зумів відіграти один м'яч.

Таким чином після поразки «Зоря» з 4 очками залишилася на третій позиції в групі B. «Гент» з 13 пунктами вийшов на перше місце.

Разом з бельгійцями до плей-офф достроково вийшов ізраїльський «Маккабі» з Тель-Авіва, який 30 листопада переграв ісландський «Брейдаблік» 2:1 та набрав 12 балів. Ісландці не мають жодного очка та разом із «Зорею» втратили шанси на вихід до наступного раунду турніру.

Заключний матч Ліги конференцій «Зоря» зіграє 14 грудня проти «Брейдабліка» у польському Любліні.