LUMOS Orchestra дасть два концерти різдвяних саундтреків «The Sounds of Christmas»
Через великий попит на квитки організатори вечора різдвяних саундтреків «The Sounds of Christmas» від симфонічного оркестру LUMOS Orchestra додали ще один концерт 2 січня. Тож у Львівській національній філармонії буде два концерти LUMOS Orchestra: о 15:00 та 18:00, повідомили організатори Lutsyshyn Promo і Promotions.
У виконанні оркестру звучатимуть композиції з «Сам удома», «Різдвяна історія», «Гаррі Поттер», «Полярний експрес», «Едвард руки-ножиці», «Чарлі та шоколадна фабрика», «Крижане серце 1-2», «Кошмар перед Різдвом», «Нарнія», «Золотий компас», «Клаус», «Ґрінч», «Доктор Хто», «Красуня та чудовисько» та інші.
Увесь концерт об'єднано однією історією, а відеоряд на великому екрані доповнить звучання оркестру та нагадає улюблені моменти з мультфільмів та фільмів. Диригент – Роман Кресленко, аранжувальник, художній керівник – Діана Коваль.
«The Sounds of Christmas» від LUMOS Orchestra – концерт, на якому оживають дива. Який змушує затамувати подих, дозволяє забути про буденність та слідом за музикою поринути у святкову пригоду, небачені світи та неймовірні історії. «The Sounds of Christmas» від LUMOS Orchestra – вечір фантастичної музичної магії. Вечір, що переконає кожного: вірити у дива варто, бо вони можливі, вони поруч. І коли, як не на новорічні свята, ще їм траплятись? Улюблена різдвяна музика, казкові образи виконавців, оновлена історія, незабутня атмосфера чудес та безліч подарунків і пригод на самому концерті! Порадуйте себе та близьких квитками на дивовижну зимову подію!», – запрошують організатори Lutsyshyn Promo і Promotions.
Квитки можна придбати за посиланням.
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