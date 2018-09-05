Луценко виявився Наполеоном, а Дзідзьо – імператором

Google відкрив для користувачів з України можливість пошуку своїх двійників на відомих картинах через мобільний додаток Google Arts & Culture. Після оновлення 4 вересня функція Art Selfie у додатку стала доступною для усіх користувачів.

Працює ця функція доволі просто: ви робите селфі (додаток не дає можливості завантажувати фото), після чого програма аналізує зображення і показує кілька картин, на яких є схожі на вас персонажі. У супровідній довідці також можна дізнатися, хто намалював картину з вашим двійником і в якому музеї вона зберігається.

ZAXID.NET протестував Art Selfie на відомих українцях і виявив дивовижні співпадіння.

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Петро Порошенко на картині Джорджа Беллоуза

Юлія Тимошенко на картині Моретто да Брешіа

Володимир Гройсман на картині Джона Сінглтона Коплі

Олег Ляшко на картині «Дитина» Лі Ін Сун

Анатолій Гриценко – двійник Теодора Рузвельта

Андрій Садовий на портреті нідерландського художника

Уляна Супрун на портреті Вільяма Льюїса

Марина Порошенко

Арсен Аваков на картині невідомого художника

Володимир Парубій

Міністр інфраструктури Володимир Омелян виявився двійником актора Тома Мікса

Олег Винник

Зорян Шкіряк є двійником римського імператора Тиберія

Ірина Фаріон

Юрій Андрухович виявився схожим на нідерландського офтальмолога Франциска Дондерса

Володимир Парасюк

Іво Бобул

Дзідзьо – двійник імператора Священої Римської імперії Карла V

Сергій Притула

Джамала

Генпрокурор Юрій Луценко виявився молодим Наполеоном

Богдан Дубневич

Віталій Кличко

Олег Синютка

Олександр Ганущин

Володимир Гірняк

Катерина Кіт-Садова

Сергій Жадан

Віктор Медведчук

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Для пошуку своїх двійників на картинах перш за все потрібно скачати додаток Google Arts & Culture (iOS, Android). Відкривши його, ви побачите на головній сторінці оголошення про функцію Art Selfie.