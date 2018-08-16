Голова Миколаївської ОДА вважає Україну батьківщиною Конана-варвара. Цитата дня

Голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко під час показу в місцевому музеї ритуальної посудини побажав археологам знайти склеп із золотим руном. За його словами, датована V ст. до н. е. знахідка додасть Миколаївській області туристичної привабливості, бо доводить, що тут і до Конана-варвара було життя. Схоже, Олексій Савченко й справді вірить, що Конан-варвар реальна людина, а не вигаданий міфічний персонаж, зіграний у кіно Арнольдом Шварценеггером. Втім, голова Миколаївської ОДА й раніше демонстрував свою неосвіченість – скажімо, на кожній сторінці поданої ним на конкурс голови ОДА презентації були десятки граматичних помилок. Але це не завадило йому виграти конкурс.

* Дикий Сад – це історична місцевість у центрі Миколаєва, на якій було давнє кіммерійське поселення