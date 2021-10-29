Як передати показники лічильників? І коли? Чимало лучан досі не знають відповіді на це питання, хоча наразі є маса способів зробити це за декілька хвилин онлайн.

ZAXID.NET підготував коротку шпаргалку з актуальними способами подачі показників за воду, електроенергію та газ з термінами, коли це необхідно робити.

Холодна вода і гаряча вода

Подавати показники за холодну та гарячу воду необхідно з 20 числа поточного місяця по третє число наступного. Водоканал приймає показники і холодної, і гарячої води. Подати їх можна декількома способами:

1. У особистому кабінеті на сайті «Луцькводоканалу». Для реєстрації необхідно ввести номер особового рахунку та суму останнього платежу з точністю до копійки. Номер особового рахунку – це код вулиці, який можна знайти за цим посиланням, номер будинку та номер квартири.

У особистому кабінеті можна не лише подавати показник, а й одразу оплачувати рахунок.

2. Чат-ботом у Viber. Для початку роботи чат-бота треба буде підтвердити номер телефону та ввести особовий рахунок.

3. Чат-ботом у Telegram.

4. Через електронну пошту pokazvoda@gmail.com.

5. Також показники можна повідомити диспетчеру за номером 0332-28-40-40. Кол-центр працює з 07:45 до 20:00. Майте на увазі, що часто туди телефонує чимало людей, тож іноді доводиться «повисіти» у черзі.

Газ

Показники потрібно передавати з 1 по 5 число місяця такими способами:

1. У особистому кабінеті на сайті 104.ua. Для реєстрації потрібно обрати вашу газову компанію, номер особового рахунку (його можна знайти у квитанції або у заяві-приєднання, складається з десяти цифр), ввести суму останнього платежу, номер телефону та електронну пошту.

Послугою експрес-реєстрації через кол-центр за номером 067-333-91-04 користуватись не радимо, оскільки там потрібно дуже довго чекати на відповідь оператора.

2. Для користувачів Android розробили додаток 104 Mobile. Для початку роботи необхідно обрати газову компанію, ввести номер особового рахунку та суму останнього платежу.

3. Подібний додаток 104 Mobile Light розробили для iPhone.

4. Чат-бот у Viber. У цьому посиланні є QR-код, який необхідно зісканувати для початку роботи з сервісом.

5. Чат-бот у Telegram.

6. Смс за номером 7104 у такому форматі: номер особового рахунку (10 цифр), пробіл, показання лічильника (5 цифр).

7. Також можна зателефонувати до контакт-центру за номерами 0332-280-104 або 067-33-39-104.

Зазначимо, що з червня 2021 року «Волиньгаз» іноді не приймає показників через начебто оновлення системи. Збої призводять до того, що показник не зараховується, а у платіжці з'являється сума, яка не відповідає кількості спожитих кубів. Нагадаємо, так на борг у 10 тис. грн скаржився депутат Луцької міськради Євгеній Ткачук. Перевірити, чи прийнятий ваш показник, можна у особистому кабінеті.

Електроенергія

Показники приймають починаючи з двох останніх днів поточного місяця, а завершують 3 числа наступного місяця. «Волиньобленерго» підготував детальну інструкцію щодо роботи з кожним з перерахованих способів передачі показників, знайти її можна тут. Радимо обов'язково з нею ознайомитись.

1. Подати показник можна на сайті обленерго. Для цього необхідно обрати тип лічильника, ввести свою електронну пошту, номер особового рахунку та показник (вводити лише цифри до коми).

Зазначимо, номер особового рахунку складається з дев’яти цифр. Знайти його можна у рахунку за електроенергію, в угоді чи квитанції. Також його можна уточнити у кол-центрі за номером 0 800 21 01 31.

2. Через мобільний додаток «Особистий кабінет Волиньобленерго».

3. Через чат-бот Viber.

4. Через чат-бот Telegram.

5. Через особистий кабінет на сайті. Для реєстрації необхідно обрати підрозділ постачальника, ввести номер особового рахунку та номер лічильника.

6. Через СМС на номер 093-177-00-67 у такому форматі: 1#показник лічильника.

7. Через електронну пошту pokazy@energy.volyn.ua. Вводити необхідно номер особового рахунку та показник.

8. Телефоном за номером кол-центру 0 800 21 01 31.

9. За допомогою голосового меню з підказками. Телефонувати потрібно за номерами 0332-78-48-48 або 068-478-48-48.