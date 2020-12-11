Чорна комедія від заньківчан.

На камерній сцені у театрі ім. Марії Заньковецької 11 та 12 грудня у п'ятницю та суботу – прем'єра вистави «Гра» за п’єсою Біляни Срблянович. У сюжеті чорної комедії – стосунки чотирьох дітей. У грі вони показують недоліки дорослих. Акторки у цій постановці грають ролі, але час від часу діляться особистими переживаннями із власного життя.

«Меседж вистави: зруйнуйте тишу! Ми дуже часто говоримо про проблеми, які довкола, ніби про чужі. Але от як сказати про те, що тебе болить, що, наприклад, у тебе батько помер, як тебе болить, що твоя мама вже пішла, як тебе болить, що ти сама. Про це вистава», – розповіла режисерка Олеся Галканова-Лань.

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37 українських художників на благодійній виставці-аукціоні.

Твори митців XX-XXI ст. презентують на благодійній виставці-аукціоні «Сучасне українське мистецтво». Така арт-подія стартувала у «PM Gallery», що на вул. Коперника, 17. Серед авторів є класики – Роман Сельський, Володимир Патик, Андрій Бокотей, Зеновій Флінта, а також молоде покоління художників. Аукціон триватиме до 19 січня.

«Перша мета виставки-аукціону – впорядкування арт-ринку. Друга, ще більш важлива, – допомога реальним живим молодим художникам стипендіями. Також ці кошти підуть і на організацію подальших пленерів, виставок, друку каталогів і популяризації саме львівської школи живопису», – розповів співорганізатор Остап Патик.

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Прем'єра балету першої української композиторки Стефанії Туркевич.

У Львові влаштують світову прем'єру музики до балету першої української композиторки Стефанії Туркевич, а ще концерт для скрипки Станіслава Людкевича. На таку програму запрошують в Органний зал у п'ятницю, 11 грудня. Із публікою говоритимуть мовою музики Ukrainian Festival Orchestra, диригент Іван Остапович та скрипаль Адріан Боднар.

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Різдвяна виставка сучасних іконописців.

Різдвяну виставку відкрили у галереї Iconart, що на вул. Вірменській, 26. Туди варто прийти, щоби побачити ікони молодих художників. Більше десятка митців зібрали разом свої нові роботи найрізноманітніших сюжетів, форм та настроїв. Це містерія народження Месії у сучасному баченні.

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