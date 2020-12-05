Погруддя носорога реставрували близько місяця

У Зоологічному музеї ЛНУ імені Івана Франка відреставрували погруддя рідкісного чорного носорога. Цінний експонат, якому вже понад сто років, довгий час перебував на експозиції одного із залів музею, але потребував значної реставрації. Про це повідомили у прес-службі університету

«Реставрація погруддя чорного носорога становить неабияку цінність не лише для нашого музею, але й для біологічного факультету та Львівського університету загалом. Адже ця тварина є надзвичайно рідкісною і в наш час перебуває під охороною. А один із його підвидів – Західноафриканський чорний носоріг – з 2011 року вважається повністю вимерлим», – розповів завідувач музею Ігор Шидловський.

Реставрацію погруддя носорога виконували працівники Державного природознавчого музею НАН України – скульпторка Марина Гороховська та таксидермісти Віктор Шельвінський і Павло Кручок. Роботи тривали майже місяць. Реставратори кажуть, що тепер погруддя не потребуватиме ремонту ще кілька десятків років. Згодом також планують відреставрувати опудало африканського (чорного) буйвола.

Крім цього, до кінця цього року в залі музею хочуть встановити спеціальні термінал і монітор, на яких відвідувачі зможуть побачити, як один із скелетів на екрані обростає тканинами, м’язами, шкірою і хутром чи пір’ям.

Зазначимо, що у Зоологічний музей ЛНУ імені Івана Франка вважається одним із найстаріших університетських музеїв України. У його наукових фондах налічують близько 180 тисяч експонатів, із них на експозиції – 10 тисяч.