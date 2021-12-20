У вівторок, 21 грудня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 26 вулицях Львова. Протягом дня, 10:00 до 17:00, будуть без світла: Бережанська, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16а, 18, 19, 20, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 35, 36, 37А, 38, 38А, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51А, 52, 53, 8

Бойківська, 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 22А, 24, 24А, 24Б, 26, 28, 3, 30, 4, 50А, 50Б, 54, 54А, 54Б, 5А, 5В, 5Г, 5Д, 5Е, 5Є, 8, 8Б

Брюховицька, 10, 11, 12, 12а, 13, 13А, 13б, 14, 15, 15А, 16, 17, 19, 19а, 2, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 2а, 31, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7

Гостинна, 1, 11, 3, 4, 5, 7, 9

Диктова, 1, 3, 4, 5, 6

Єфремова академіка, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 51А, 52, 53

Жуковського, 10, 15

Землеробна, 10, 12, 14, 14/32, 16, 18, 22, 26, 3, 4, 44, 45А, 49, 4а, 5, 56, 6, 7, 8, 9, 9а

Київська, 17

Княгині Ольги, 3а, 5

Колійна, 13, 15, 19, 21

Колодзінського, 4, 6, 8

Куликівська, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 14Б, 15А, 16, 17, 18, 18А, 18Б, 20, 21, 22, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 36, 36А, 36Б, 37, 38, 39, 39Г, 39Д, 39е, 39Є, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 51А, 52, 53, 53А, 54, 54А, 54Б, 55, 56, 58, 60, 60А, 62, 66, 7, 9

Лазаренка академіка, 36, 48, 48А

Личаківська, 240, 242

Мазепи I. Гетьмана, 15

Невизначена, 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 9

Околична, 10, 28, 30, 8

Піддубного І., 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8, діл.4

Рожева, 1, 10, 12, 14, 16, 4, 5, 6, 8

Скнилівська, 1, 13, 133, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 149, 17, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 3, 31, 33, 34, 36, 38-23, 3А, 3Б, 40, 42, 46а, 47, 48, 6, 66, 68, 70, 70а, 71, 72, 72б, 74, 74а, 75, 76, 78, 78б, 80, 81, 81а, 81Д, 82, 82а, 82Б, 84, 86, 88Б, 92, 94, 97

Сміливих, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 7, 7А, 9

Фещенка-Чопівського І., 13, 5

Чикаленка, 1, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 25, 29, 4, 6, 7, 8, 9

Шевченка Т., 200/3, 229, 232, 234, 236, 238, 246а, 262, 264, 268

Щирецька, 103, 125, 127а, 98а

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