У вівторок 26 вулиць Львова протягом дня будуть без світла
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У вівторок, 21 грудня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 26 вулицях Львова. Протягом дня, 10:00 до 17:00, будуть без світла:
- Бережанська, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16а, 18, 19, 20, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 35, 36, 37А, 38, 38А, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51А, 52, 53, 8
- Бойківська, 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 22А, 24, 24А, 24Б, 26, 28, 3, 30, 4, 50А, 50Б, 54, 54А, 54Б, 5А, 5В, 5Г, 5Д, 5Е, 5Є, 8, 8Б
- Брюховицька, 10, 11, 12, 12а, 13, 13А, 13б, 14, 15, 15А, 16, 17, 19, 19а, 2, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 2а, 31, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7
- Гостинна, 1, 11, 3, 4, 5, 7, 9
- Диктова, 1, 3, 4, 5, 6
- Єфремова академіка, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 50А, 51, 51А, 52, 53
- Жуковського, 10, 15
- Землеробна, 10, 12, 14, 14/32, 16, 18, 22, 26, 3, 4, 44, 45А, 49, 4а, 5, 56, 6, 7, 8, 9, 9а
- Київська, 17
- Княгині Ольги, 3а, 5
- Колійна, 13, 15, 19, 21
- Колодзінського, 4, 6, 8
- Куликівська, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 14Б, 15А, 16, 17, 18, 18А, 18Б, 20, 21, 22, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 36, 36А, 36Б, 37, 38, 39, 39Г, 39Д, 39е, 39Є, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 51А, 52, 53, 53А, 54, 54А, 54Б, 55, 56, 58, 60, 60А, 62, 66, 7, 9
- Лазаренка академіка, 36, 48, 48А
- Личаківська, 240, 242
- Мазепи I. Гетьмана, 15
- Невизначена, 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 9
- Околична, 10, 28, 30, 8
- Піддубного І., 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8, діл.4
- Рожева, 1, 10, 12, 14, 16, 4, 5, 6, 8
- Скнилівська, 1, 13, 133, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 149, 17, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 3, 31, 33, 34, 36, 38-23, 3А, 3Б, 40, 42, 46а, 47, 48, 6, 66, 68, 70, 70а, 71, 72, 72б, 74, 74а, 75, 76, 78, 78б, 80, 81, 81а, 81Д, 82, 82а, 82Б, 84, 86, 88Б, 92, 94, 97
- Сміливих, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 7, 7А, 9
- Фещенка-Чопівського І., 13, 5
- Чикаленка, 1, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 25, 29, 4, 6, 7, 8, 9
- Шевченка Т., 200/3, 229, 232, 234, 236, 238, 246а, 262, 264, 268
- Щирецька, 103, 125, 127а, 98а
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