У п’ятницю, 7 травня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить будинки на понад 20 вулицях Львова. Відтак з 08:00 до 17:00 світла може не бути за такими адресами:

Вул. Вітвера Г., 8, 14, вул. Вулецька, 11, 13, 16 (а, б, г), 18 (б, д), ДК Галичанка, 5, вул. Долинського, 10, 12, 2, 2а, 4, 6, 8, вул. Донцова, 2-11, 14-21, 23, Дружба КСТ, 11А, 27, діл 43, діл.12А, діл.56, вул. Замарстинівська, 11, 17, 19, 21, 23, вул. Зелений Гай, 31, вул. Крукова Гора, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9, вул. Кушевича, 5, 10, 12, вул. Лемківська, 1, 1а, 2, 4-10, 12, 14, 16, вул. Личаківська, 11, 23, 234, 234Г, 235, 238, 240, 242, вул. Мікльоша К., 23, 25, 27, вул. Пекарська, 23, 25, 26-31, 33, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, вул. Під Горою, 10, 12, 14, 2/1, 2/2, 4, 6, 8, вул. Під Осовою, 5, вул. Січових Стрільців, 44, 46, 48-48а, 48Б, вул. Стрийська, 117, 127, 195, вул. Тесленка А., 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, вул. Туган-Барановського М., 2, 16, вул. Філатова В., 1-6, 8-12, 14, 15, 16, 18, вул. Хімічна, 9а, 22, вул. Чехова А., 30, 11, прос. Чорновола 43/1А, вул. Ялтинська, 1 (Садово-городній кооператив «Лісівник»).