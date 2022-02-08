«Львівобленерго» попередило про заплановані відключення в електромережах 9 лютого. Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно з 10:00 до 16:00. У зв'язку з цим можливі відключення електроенергії за такими адресами: Львів: Дружба КСТ - 27, діл 43, діл.№56;

Павлика - 3, 5;

Академіка Павлова - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 6Ц, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

Романчука - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16;

Скельна – 1;

Віденська – 7;

Грабовського – 11;

Дністерська – 27;

Каліча Гора – 28;

Кониського - 1, 3, 4А, 5, 6, 7, 9, 9а, 10, 11, 11а, 1а;

Конопницької - 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 15/1;

Копистинського - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11а, 12, 14, 16;

Кульпарківська - 54, 56, 60, 62, 64;

Левицького - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-а, 11а, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 21 а, 21-21 А, 21а, 22, 23, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 40а, 42, 44;

Навроцького - 1, 7, 7б, 9, 9а, 11, 13, 19, 1а, 1р, 21, 23, 25, 27, 3, 31, 4, 5, 69;

Ожинова - 5а;

Палія - 11, 11а, 3, 4, 5, 7, 9;

Руставелі - 1, 2, 4, 6, 6/1, 8, 8 а, 8а, 10, 10а;

Ряснянська - 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34б, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48а, 5, 50, 52, 6, 6а, 7;

Томашівська - 5, 9;

Угорська - 1, 10, 13 а, 3, 4, 5, 6, 72, 8, 9, 14, 14а, 14б, 15,17,19, 21, 23, 25, 26, 27;

Франка - 18, 20, 24, 26, 27, 28, 28/3, 33, 35, 37;

Сливова - 11б, 5, 7, 9;

Шахтарська - 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6;

Ботева - 10, 4, 4а, 6;

Порохова - 1, 10, 12, 14, 16, 18, 3, 6, 8;

Робітнича - 4, 6, 7, 8;

Бобинського - 10, 1а, 2, 7а, 9, 9а;

Брюховицька - 101, 105, 39, 39а, 39б, 43, 43а, 45, 57, 65, 69, 77, 83, 87, 87а, 89;

Дублянська - 14, 16а, 30, 32;

Зустрічна - 10, 13, 15, 20;

Професора Ковалика - 11, 12, 12а, 2, 2а;

Лушпинського - 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 21а, 23, 3, 4, 5, 6, 6а, 8, 9;

Маршалкiвка - 1, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 21а;

Моха - 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 6, 8, 8а;

Нафтова - 9а;

Нестора-Лiтописця - 1а, 2, 3а, 3в; 15;

Нечуя-Левицького – 8;

Осикова - 1, 10, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Павлокомська - 1а, 3;

Погідна - 12, 16, 19;

Прокоповича - 16, 18, 2, 20, 22, 32, 32а, 37, 39;

Рiчицька - 11, 27, 27а;

Сміла - 7, 9;

Тростинна - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

Хмельницького – 179;

Шевченка - 065, 1, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 15г, 16, 17, 18, 19, 20, 21., 21б, 22, 23, 23А, 25, 25 г, 25а, 26, 27, 27а, 29, 297в, 299, 3, 30, 301, 305, 307, 31, 318, 318а, 318б, 32, 320, 322, 33, 334, 340, 340а, 35, 350, 358, 358а, 36, 360-в, 37, 374, 384, 386, 388, 388-408, 388а, 388а, 39, 392, 392а, 394, 396, 398, 4, 40, 400, 402, 404, 406, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 60а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 72, 72А, 74, 76, 78, 78а, 78б, 8, 80, 82, 9; Винники: «Садівник» - 11, 3;

Хмельницького - 19а, 38;

Банаха - 1, 11, 2, 23, 4, 5, 7, 8, 9, діл,№6, діл.6;

Виноградна - 1, б/н;

Врецьони - 2, 4, 6;

Жуковського - 11, 11б, 12, 13, 13б, 13в, 14, 14а, 16, 17, 17А, 18, 2, 20, 21, 21а, 22, 22А, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 34а, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 56а, 58, 6, 7, 7а, 9, 9а;

Засядька - 1, 1а;

Кондратюка - 11, 16, 16а;

Лісова - 1, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 19б, 2, 21, 21а, 22, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 2а, 3, 3б, 31, 32, 33, 35, 38, 38а, 3а, 4, 42, 44, 49, 4а, 5, 50, 56, 58, 5а, 6, 60, 61, 62, 64, 6а, 6б, 7, 7а, 70, 72, 74, 76, 78, 7а, 7б, 8, 8а, 9, 9а, 9б, 9в;

Лисика - 12, 15, 16, 17, 17А, 17в, 18, 20, 22а, 24, 24а, 26а, 28, 32, 34, 5, 9, діл.№22;

Нагляка - 1, 2а, 3, 5, 6, 6а, 7;

Нечуя-Левицького - 1а;

Огієнка - 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 26а, 27, 28, 28а, 32, 34, 4, 6, 8, 9, 9а;

Під Каменем - 3, 5;

Сахарова - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9;

СГК «Механізатор над Яром» - 13, 17, 20, діл. №4, діл. 9;

Солов’їна - 1, 2, 7;

Ціолковського - 12, 14, 16, 16а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 25б, 26, 27, 27б, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 69, 71, б/н;

Черемшини - 2, 23, 8. Рудне: Дитяча 1, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 15а, 17а, 18, 18а, 19, 1а, 2, 20, 23, 25, 27, 29, 2а, 31, 4, 5а, 5б, 5в, 5е, 7, 8, 9, 9а;

Коновальця – 46;

Лісна бічна – 5, 7, 9. Скнилів: Iвасюка; Липова. Солонка: Стуса, Волошкова, Квітнева, Львiвська.

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