У вівторок мешканці трьох районів Львова впродовж дня будуть без водопостачання

У вівторок, 23 листопада, мешканці частини Шевченківського, Залізничного і Франківського районів впродовж дня будуть без водопостачання. Як повідомили у прес-службі ЛМР, через приєднання новозбудованої ділянки водопроводу на вул. Шевченка з 09:00 до 20:00 подачу води буде припинено до 88 вулиць.

Вулиці, які будуть без водопостачання: вул. Татарбунарська; вул. Моринецька, вул. Яворівська; вул. Кирилівська, вул. Шевченка (№2-164, парна сторона, №11-115, непарна сторона), вул. Луцького, вул. Юнаківа, вул. Бортнянського, вул. Єрошенка, вул. Золота, вул. Гуні, вул. Турянського, вул. Яцкова, вул. Скляна, вул. Сосенка, вул. Пстрака, вул. Хорватська, вул. Шведська, вул. Клепарівська, вул. Я.Мудрого, вул. Магазинова, вул. Гушалевича, пл. Князя Святослава, вул. О. Степанівни, вул. Квітки-Основ'яненка, вул. Сорохтея, вул. Комарова, вул. Ясна, вул. Залізнична, вул. Стороженка, вул. Чоловського, вул. Щекавицька, вул. Братів Міхновських, вул. Вернигори, вул. Марка Вовчка, вул. Морозенка, вул. Кооперативна, вул. Одеська, вул. Голубовича, вул. Хотинська, вул. Коротка, вул. Стародубська, вул. Перова, вул. Городоцька (№44-110 парна сторона, №85-151 непарна сторона), вул. Озаркевича, вул. Сєченова, вул. Шептицьких, вул. Війтовича, пл. Кропивницького, вул. Меретина, вул. Ангеловича, вул. Шептицького, вул. Карпінського, вул. Архітекторська, вул. Бібліотечна, вул. Професорська, пл. Шашкевича, вул. Технічна, вул. Рилєєва, вул. Матейка, вул. Новаківського, вул. Устияновича, вул. С. Бандери, вул. Тобілевича, вул. Чернівецька, пл. Двірцева, вул. Головацького, вул. Декарта, вул. Одеська, вул. Шараневича, вул. Затишна, вул. Чупринки, вул. Мельника, вул. Васильківського, вул. Героїв УПА, вул. Опільского, пл. Липнева, вул. Сорохтея, вул. Горської, вул. Сар'яна, вул. Федьковича, вул. Антоновича (№4-48 парна сторона, №7-37 непарна сторона), вул. Русових, вул. Старицького, вул. Єфремова, вул. Новий Світ, вул. Глибока, вул. Політехнічна.

Після завершення ремонтних робіт вуличну водопровідну мережу промиють. У цей час вода може бути з іржею.

Гаряча лінія ЛМКП «Львівводоканал» працює цілодобово. Звернення приймають на короткий номер 15-51 (для стаціонарних телефонів) або +38 (032) 259-15-50, +38 (032) 259-15-51 (для дзвінків із мобільного).