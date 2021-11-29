У вівторок, 30 листопада, протягом дня без водопостачання будуть вулиці Шевченківського, Залізничного і Франківського районів Львова. Це пов’язано з перепідключенням новозбудованих ділянок водопроводу на вул. Шевченка - Юнаківа, повідомили на Гарячій лінії міста Львова.

Води не буде з 09:00 до 20:00 за такими адресами:

Бортнянського,

Бр.Міхновських,

Вернигори,

Голубовича,

Городоцька (парна сторона від №44 до №110, непарна сторона від №85 до №151),

Гуні,

Гушалевича,

Єрошенка,

Залізнична,

Золота,

Квітки-Основ'яненка,

Кирилівська,

Клепарівська,

Комарова,

Кооперативна,

Коротка,

Луцького,

Марка Вовчка,

Магазинова,

Моринецька,

Морозенка,

Олени Степанівни,

Одеська,

Перова,

пл.Князя Святослава,

Пстрака,

Скляна,

Сорохтея,

Сосенка,

Стародубська,

Стороженка,

Татарбунарська,

Турянського,

Хорватська,

Хотинська,

Чоловського,

Шведська,

Шевченка (парна сторона від №2 до №164, непарна сторона від №11 до №115),

Щекавицька,

Юнаківа,

Ярослава Мудрого,

Яворівська,

Ясна,

Яцкова.

З пониженим тиском (до третього поверху) буде здійснюватись подача води на такі вулиці:

Ангеловича,

Антоновича (парна сторона від №4 до №48, непарна сторона від №7 до №37),

Архітекторська,

Бібліотечна,

Васильківського,

Війтовича,

Героїв УПА,

Глибока,

Головацького,

Горської,

Декарта,

Єфремова,

Затишна,

Карпінського,

Матейка,

Мельника,

Меретина,

Новий Світ,

Новаківського,

Озаркевича,

Опільского,

пл. Двірцева,

пл.Кропивницького,

пл.Липнева,

пл.Шашкевича,

Політехнічна,

Професорська,

Рилєєва,

Русових,

С.Бандери,

Сар'яна,

Сєченова,

Сорохтея,

Старицького,

Технічна,

Тобілевича,

Устияновича,

Федьковича,

Чернівецька,

Чупринки,

Шараневича,

Шептицьких,

Шептицького.

Після завершення ремонтних робіт вуличну водопровідну мережу промиють. У цей час можливе забарвлення води іржею.