У вівторок протягом дня не буде води у трьох районах Львова
Понад 40 вулиць будуть без водопостачання до 20:00
Суспільство — Орися Шиян, 0 0
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У вівторок, 30 листопада, протягом дня без водопостачання будуть вулиці Шевченківського, Залізничного і Франківського районів Львова. Це пов’язано з перепідключенням новозбудованих ділянок водопроводу на вул. Шевченка - Юнаківа, повідомили на Гарячій лінії міста Львова.
Води не буде з 09:00 до 20:00 за такими адресами:
- Бортнянського,
- Бр.Міхновських,
- Вернигори,
- Голубовича,
- Городоцька (парна сторона від №44 до №110, непарна сторона від №85 до №151),
- Гуні,
- Гушалевича,
- Єрошенка,
- Залізнична,
- Золота,
- Квітки-Основ'яненка,
- Кирилівська,
- Клепарівська,
- Комарова,
- Кооперативна,
- Коротка,
- Луцького,
- Марка Вовчка,
- Магазинова,
- Моринецька,
- Морозенка,
- Олени Степанівни,
- Одеська,
- Перова,
- пл.Князя Святослава,
- Пстрака,
- Скляна,
- Сорохтея,
- Сосенка,
- Стародубська,
- Стороженка,
- Татарбунарська,
- Турянського,
- Хорватська,
- Хотинська,
- Чоловського,
- Шведська,
- Шевченка (парна сторона від №2 до №164, непарна сторона від №11 до №115),
- Щекавицька,
- Юнаківа,
- Ярослава Мудрого,
- Яворівська,
- Ясна,
- Яцкова.
З пониженим тиском (до третього поверху) буде здійснюватись подача води на такі вулиці:
- Ангеловича,
- Антоновича (парна сторона від №4 до №48, непарна сторона від №7 до №37),
- Архітекторська,
- Бібліотечна,
- Васильківського,
- Війтовича,
- Героїв УПА,
- Глибока,
- Головацького,
- Горської,
- Декарта,
- Єфремова,
- Затишна,
- Карпінського,
- Матейка,
- Мельника,
- Меретина,
- Новий Світ,
- Новаківського,
- Озаркевича,
- Опільского,
- пл. Двірцева,
- пл.Кропивницького,
- пл.Липнева,
- пл.Шашкевича,
- Політехнічна,
- Професорська,
- Рилєєва,
- Русових,
- С.Бандери,
- Сар'яна,
- Сєченова,
- Сорохтея,
- Старицького,
- Технічна,
- Тобілевича,
- Устияновича,
- Федьковича,
- Чернівецька,
- Чупринки,
- Шараневича,
- Шептицьких,
- Шептицького.
Після завершення ремонтних робіт вуличну водопровідну мережу промиють. У цей час можливе забарвлення води іржею.
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