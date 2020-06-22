Львів став другим містом Європи за економічним потенціалом

Економічне британське видання Emerging Europe внесло Львів до рейтингу міст, що розвиваються та мають найсприятливіші умови для підприємництва. Львів посів друге місце після Тбілісі в категорії «Економічний потенціал».

У межах щорічного огляду економічного потенціалу міст у країнах із зростаючою ринковою економікою Львів посів друге місце серед усіх країн у регіоні, обігнавши Київ і Харків, які разом із Кишиневом (Молдова) зайняли третю позицію. Дніпро отримав п’яте місце, Одеса – шосте.

У рейтингу Emerging Europe Awards 2020 оцінювали 75 міст у країнах Східної Європі, Кавказу, Балкан та Балтії. Переможців визначили 70 запрошених міжнародних експертів і радників з інвестицій.

Рейтинг в номінації «Економічний потенціал». Натисніть для збільшення зображення

Emerging Europe також визначило переможців ще в семи номінаціях. Містом, яке є найбільш сприятливим для бізнесу, став Будапешт. Угорська столиця також є лідером в категоріях «Бренд» і «Підтримка місцевих органів влади». За індексом сприйняття ділового клімату перемогло польський Лодзь, в номінації «Розвиток розумного міста» – Софія (Болгарія) і Таллінн (Естонія), «Інфраструктура і зв'язок» – Варшава (Польща), а «Якість життя» – Прага (Чехія).

Щорічні рейтинги Emerging Europe Awards складають вже втретє. Їхня мета – відзначити досягнення країн Європи, що розвиваються. Фахівці оцінюють діяльність приватних і державних організацій, а також реалізовані проекти та ініціативи.