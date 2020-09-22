Покази Lviv Fashion Week відбуватимуться з невеликою кількістю відвідувачів

Із 8 по 11 жовтня у Львові відбудеться Lviv Fashion Week 2020, на якому представлять нові колекції українських дизайнерів, лекції освітньої програми і презентують соціальний проекту Diversity You. Про це повідомляють організатори.

Особливістю Lviv Fashion Week 2020 стане співпраця з проектом Lviv Art Week: два заходи проведуть одночасно на території Fest Republic, із колабораціями дизайнерів і художників. В умовах адаптивного карантину Lviv Fashion Week змінить формат: показів буде менше, перерви триваліші, на захід зможе потрапити невелика кількість відвідувачів, дизайнери представлятимуть невеликі колекції. У назві осіннього тижня не вказаний сезон – чітких вимог до сезонності немає, тому дизайнери можуть показувати колекції AW 2020, SS 2021 чи капсульні колаборації з художниками.

Своє бачення моди як мистецтва і їх взаємозв’язку представлять у співпраці українські бренди і художники, як-от B.O.LDYREVA х Petro Hrytsiuk, Lesia Semi х Boris Gavryliuk, Chereshnivska x Tereza Barabash, Petro Nesterenko-Lanko x Olga Pylnyk. Також учасниками Lviv Fashion Week стануть Novana Studio, Olesya Marchuk, Olga Romanova, Olesia Hryn, Zalesova, Olesya Tsiukh, Alona Cini.

«У межах Lviv Fashion Week презентують соціальний проект Diversity You 2020, присвячений толерантності і прийняттю інакшості: одяг українських дизайнерів у двох фотосесіях представлятимуть "нестандартні" у традиційному значенні моделі – люди різного віку, статури, етнічної приналежності, з цікавими і сильними історіями», – йдеться у повідомленні організаторів.

У Fashion Talks передбачені низка лекцій від голови департаменту комунікації Ukrainian Fashion Week Дар’ї Марусик, директорки з комунікацій «Всі. Свої» Тетяни Фіщук, колумністки Майї Тульчинської, креативної продюсерки та експертки з комунікацій AND ACTION Христини Бойко, засновниці бренду KartNate Наталії Картуненко та fashion-стилістки Галини Паньків.

Покази Lviv Fashion Week відбуватимуться з невеликою кількістю відвідувачів: одночасно на показі може бути до ста осіб, а стільці встановлять на відстані 1,5 м. Між показами передбачені 1,5 годинні перерви, а відвідувачі мають дотримуватись маскового режиму. Також усі покази можна буде переглянути онлайн. Паралельно трансляція відбуватиметься на екрані на території Fest Republic, де покази можуть переглянути відвідувачі Lviv Art Week. Кількість слухачів освітньої програми Fashion Talks також обмежена – можуть бути присутніми до 20 осіб на лекції. Детальнішу програму Lviv Fashion Week можна переглянути за посиланням.