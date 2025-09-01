LEV Development відкритий до партнерств і нових проєктів

Інвестування поступово стає невіддільною частиною фінансової культури українців, особливо під час війни, адже це дає відчуття певної стабільності та впевненості у своєму майбутньому.

У фокусі – пошук надійних, довгострокових та прибуткових напрямів вкладень. Саме тому однією з ключових бізнесових подій року став Lviv Invest Forum, який вдруге провели у Львові 29 – 31 серпня.

Надійні інвестиції для стабільного майбутнього

Lviv Invest Forum об’єднує топ-експертів у сфері інвестицій – девелоперів, інвесторів, представників влади, банків та інших сфер бізнесу, які шукають нові можливості, партнерства та напрями для вкладення капіталу. Саме тут учасники з усієї країни знаходять спільні інтереси, домовляються про співпрацю та реалізовують вигідні інвестиції, презентують реальні успішні кейси та закриті інвестпропозиції.

Цьогоріч форум об'єднав понад 50 експертів, які поділилися з понад тисячею відвідувачів актуальними трендами ринку під час панельних дискусій, пітчів та майстер-класів в неформальній атмосфері нетворкінгу. Одним із партнерів Lviv Invest Forum 2025 стала компанія LEV Development, яка пропонує вигідні інвестиції у житлову, комерційну та готельну нерухомість у Львові, Києві та на Буковелі.

«Нерухомість залишається однією з найбільш зрозумілих, доступних та надійних сфер для інвестування в Україні. У 2024 ми спостерігали активний попит на житло, а у 2025 році він тільки посилився. Це свідчить про довіру людей до ринку та бажання зберігати капітал у стабільному активі», – каже співзасновник девелоперської компанії Василь Левицький.

LEV Development пропонує вигідні інвестиції у житлову, комерційну та готельну нерухомість у Львові, Києві та на Буковелі / Фото LEV Development

LEV Development – відкритий до партнерства

Зростання попиту на житло – тенденція логічна й актуальна, адже інвестиції в нерухомість – це доступний інструмент захисту та примноження своїх активів. На ринку, що постійно зростає, можна знайти різні цінові пропозиції, які доступні максимальному колу клієнтів. А правильний вибір локації, формату та партнера дозволяє досягти 20%+ річної дохідності.

«Участь у Lviv Invest Forum для LEV Development – це не лише можливість презентувати свої успішні проєкти, яких у портфелі девелопера вже понад десять. Це також спосіб зробити свій вагомий внесок у підтримку та розвиток економіки країни в такий складний час», – зазначив співзасновник девелоперської компанії Олександр Островський.

У країні є попит на інвестиції, а девелопери готові на нього відповісти з усією відповідальністю, прозорістю процесів та інноваційними підходами в будівництві. І LEV Development залишається відкритим до партнерств і нових проєктів, які трансформують міста й життя українців.