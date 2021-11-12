Куди піти у Львові та що подивитися онлайн у вихідні 12-14 листопада
Концерт етно-гурту «Курбаси», виставка-інсталяція про Голодомор, вистава «Зимова казка» та концерти українських органістів
«Пісні лісу» етно-гурту «Курбаси».
У суботу о 20:00 львівський етно-гурт «Курбаси» влаштує онлайн-концерт «Пісні лісу». Ця прогама є пісенним діалогом двох співачок Наталки Рибки-Пархоменко та Марії Онещак у супроводі невеликих індійських музичних інструментів. Українські пісні вони виконають в інтер'єрі виставки львівського музею-скансену, яка триває у Пороховій вежі. Онлайн-трансляцію можна дивитися у Facebook на сторінках гурту «Курбаси», міської ради, мера міста та Музею народної архітектури і побуту.
«Ця програма з цілої України, бо звучатимуть пісні з різних регіонів України. Ми створили цю програму під час карантину 2020 року, це відбувалося в лісі біля Брюховичів. Ми з Марічкою співали для себе і для людей, таким чином назбирали досить велику програму і вирішили її презентувати», – розповіла співачка і акторка Наталка Рибка-Пархоменко.
Деталі за посиланням.
Виставка-інсталяція «Марія».
Виставку про Голодомор презентує Львівський історичний музей. У кам'яниці Корнякта можна оглянути проект «Марія» української художниці з Канади Лесі Марущак. Авторка надихалася реальною історією Марії Ф., яка вижила в часи Голодомору. Її родина надала сімейні світлини, аби в образі цієї дівчини втілилася пам'ять про мільйони сталінських жертв. Архівні фотографії та інсталяції доступні на виставці до 4 грудня.
Більше інформації за посиланням.
Шекспірівська «Зимова казка».
Театр ім. Леся Курбаса пропонує подивитися відеоверсію своєї вистави «Зимова казка» за трагікомедією Вільяма Шекспіра. Теми ревнощів, класових розмежувань і всевладдя монархів режисер Євген Худзик переносить на історію України: від княжої доби до сьогодення. Вистава буде в доступі тільки на час онлайн-показу у суботу о 19:00 на сторінці театру у Facebook.
Деталі знайдете тут.
Концерти Міжнародного органного фестивалю.
Львівський органний зал пропонує онлайн-концерти відомих українських музикантів із Міжнародного органного фестивалю. У суботу, 13 листопада, органістка з Ужгорода Ольга Чундак запрошує у світ музики Баха, Мендельсона та Відора. А наступного недільного вечора, 14 листопада, можна буде послухати «Органні фантазії» від музиканта Луцького кафедрального собору Петра Сухоцького. Відео буде доступне на YouTube-каналі Ukrainian Live Classic.