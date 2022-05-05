Через війну львівські пам'ятки закрили захисними конструкціями

Львів передав більш ніж 30 українським громадам засоби для захисту пам’яток архітектури, які місто отримало від польських партнерів. Зокрема, йдеться про вогнегасники, вогнетривкі тканини, захисні покривала, мінеральну вату.

Як повідомили у львівській мерії, загалом місто отримало від партнерів із Польщі два вагони захисних матеріалів. Частину використали для захисту пам’яток та мистецько-культурних установ Львівської громади, а решту відправили у понад 30 міст і сіл Івано-Франківської, Волинської, Тернопільської, Чернівецької областей.

«На наше прохання про допомогу першими відгукнулися Інститут Полоніка та Фонд культурної спадщини. Вони оголосили збір необхідних матеріалів для українських пам’яток. Естафету перейняв головний консерватор Варшави Міхал Красуцкі, який звернувся до головних консерваторів історичних міст Польщі. І дуже швидко були зібрані понад 1000 вогнегасників та захисні матеріали. Все це приїхало двома вагонами до Львова», – розповіли в управлінні охорони історичного середовища ЛМР.

У Львівській громаді вогнегасниками забезпечили 49 храмів, понад 30 мистецько-культурних установ, медичних та інших комунальних закладів. У сусідні області передали 445 вогнегасників, 59 упаковок мінеральної вати, 58 вогнетривких покривал, а також вогнетривкі тканини.

Нагадаємо, через війну Росії проти України у Львові захисними конструкціями закрили десятки пам’яток та їх елементів, щоб таким чином убезпечити їх від можливих руйнувань. Деякі вітражі та скульптури демонтували і зберігають у сховищах.