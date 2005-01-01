Львів приймає масштабний дитячий турнір із футболу

У Стрию команди зі всієї Львівщини визначали наймайстерніших у пляжному волейболі

У місті в розпалі відкритий Кубок Львова з футболу. Цьогоріч турнір, окрім хлопчаків зі всієї України, привабив ще й спортсменів зі Словаччини і Молдови. У майстерному володінні м’ячем паралельно змагаються на 4 локаціях: СКА, стадіон «Україна», стадіон «Сокіл» та «Динамо», що на вул. Янева.

Найбільше учасників змагаються на стадіоні СКА. Його поділили на 5 майданчиків, де одночасно точаться футбольні дуелі. Матчі у молодших вікових групах тривають два тайми по 15 хвилин. Старші ж змагаються по 20 хвилин. Співорганізатор турніру Ярослав Біць розповів: «Також для маленьких дітей зменшений майданчик – 40х20 м і ворота 5х2 м. Для того, щоби була можливість забивати більше голів. Тому що для них голи – основне».

На одному з майданчиків змагаються команди, які складаються із 6-річних гравців: «Лідер» із Червонограда і «Динамо-2» зі Львова. У першому таймі «Лідер» відвантажує у ворота суперника аж 3 м’ячі. Сам же ж пропускає один.

Коуч «динамівців» намагається змотивувати своїх підопічних: «Ну, це не гра, хлопці. Голкіпер, у воротах, не бігай по цілому полю, будь ласка! Все, зібралися! У них зараз вийде трохи гірший склад, маєте забити принаймні 2 м’ячі».

Однак виконати завдання хлопцям із «Динамо-2» не вдається. Вони зазнають розгромної поразки від «Лідера».

Гравець команди «Лідер» Данило Денисов каже: «Ми не сваримось, не б’ємось. Навіть, якщо хтось помиляється на полі».

Наставник цієї команди Руслан Тимофієв зізнається: «Із юними обдаруваннями дуже складно працювати. Вони неуважні. Тратиш багато нервів, щоби навчити пас віддавати, ногу правильно ставити, вцілити по м’ячу».

На відкритому Кубку Львова показати свої сили в улюбленій грі приїхали 86 команд. Старти триватимуть до четверга, 21 червня. А наступного року на старти запросять ще й гостей із Чехії та Німеччини.