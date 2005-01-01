На «Арені Львів» українська збірна ветеранів у товариському матчі перемогла збірну Грузії

У Стрию команди зі всієї Львівщини визначали наймайстерніших у пляжному волейболі

Парад футбольних зірок відбувся у Львові. На «Арені Львів» зустрілися збірні ветеранів України та Грузії, щоби провести товариський поєдинок. Попри егіду «дружнього» матчу вболівальники побачили легенд футболу, святкові урочистості та справжню зливу голів. У результаті українська збірна перемогла збірну Грузії з рахунком 3-1.

Ще до початку поєдинку дітлахи просять амуніцію у футболістів. Отримати сувенір із матчу ветеранів бажають усі, адже у складах обох команд – тільки майстри футболу. Маркевич, Шевчук, Кобіашвілі – далеко не всі зіркові учасники гри. Через велику кількість легенд матч на львівському стадіоні обіцяв бути багатим на голи, навіть попри те, що головне в подібних зустрічах – не рахунок на табло, а товариський характер ігор.

Своїми очікуваннями перед грою поділився і президент Федерації футболу України Андрій Павелко: «Упевнений, що на полі буде дружня атмосфера. І зараз на стадіоні у Львові атмосфера дуже хороша, тож чекаємо гарної гри».

Перед початком зустрічі футболісти обмінюються теплими словами. Недарма гра носить назву «товариської», адже всі учасники матчу ветеранів добре знають один одного.

«Тут багато футболістів, які грали під моїм керівництвом, які грали проти моїх команд, тому мені приємно грати з ними. Я себе ще відчуваю молодим», – зазначив Мирон Маркевич, учасник матчу ветеранів.

Матч обидві команди розпочали дуже жваво. Вже на 12-й хвилині рахунок відкрив Олександр Косирін. Згодом колишній форвард збірної України зміг подвоїти рахунок. На початку другого тайму впевненіше виглядали грузини, і як результат – гол Александра Амісулашвілі. Інтрига зникла аж на останній хвилині матчу – Олег Собуцький впевнено завершив контратаку жовто-синіх: 3-1.

Наступний матч збірна ветеранів України планує провести у зоні ООС, а взимку українські футболісти поїдуть на матч-відповідь у Грузію.