Чемпіонат світу з футболу в 2026 році приймуть США, Мексика і Канада

Ніколи раніше чемпіонат світу не проводився відразу в трьох країнах

Конгрес ФІФА вибрав США, Мексику і Канаду в якості країн-господарок чемпіонату світу з футболу 2026 року. Ніколи раніше чемпіонат світу не проводився відразу в трьох країнах.

На проведення ЧС-2026 претендували дві заявки. Крім США, Мексики і Канади, які подали заявку спільно, прийняти чемпіонат розраховували в Марокко, інформує ВВС.

Водночас, на конгресі, який в середу, 13 червня, пройшов в Москві, не обговорювалося питання про можливе збільшення числа команд-учасниць чемпіонату світу-2022.

Раніше голова ФІФА Джанні Інфантіно говорив, що цю можливість треба обговорювати безпосередньо з владою Катару, де пройде наступний чемпіонат у 2022 році.

Зазначимо, що 14 червня стартує чемпіонат світу в Росії. Матч-відкриття за участю збірних команд Росії та Саудівської Аравії відбудеться на стадіоні «Лужники».

У березні 2009 року ФІФА заявила, що на проведення чемпіонатів 2018/2022 років було прийнято 9 заявок, які подали: Австралія, Велика Британія, Індонезія, Мексика, Росія, США, Японія, Португалія та Іспанія (спільна заявка), Бельгія і Нідерланди (спільна заявка). Тільки Республіка Корея і Катар оголосили про участь у виборах господаря чемпіонату світу 2022 року.