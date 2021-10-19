Найближчими днями температура повітря у Львові та області підніметься до 17°С. Синоптики львівського гідрометцентру повідомляють про можливі сильні пориви вітру та короткочасні дощі.

У середу, 20 жовтня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с, вдень місцями пориви 15 –20 м/с. Температура вночі 2 – 7°С тепла, вдень 12 – 17°С тепла.

У четвер, 21 жовтня, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с, місцями пориви 15 –20 м/с. Температура вночі 5 – 10°С тепла, вдень 12 – 17°С тепла.

У п’ятницю, 22 жовтня, також хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ. Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 5 – 10°С тепла, вдень 11 – 16°С тепла.

У суботу, 23 жовтня, без істотних опадів. Вітер західний, 9 – 14 м/с. Температура впродовж доби 5 – 10°С тепла.