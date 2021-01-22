На час суворого карантину львівські культурні події перейшли в режим онлайн. Розповідаємо, що, де і коли можна подивитися у найближчий вікенд.

«Аліса» у світло-тіні від Першого театру

Доступна для безкоштовного перегляду вистава «Аліса». Це постановка Першого театру за мотивами бестселера «Аліса в Дивокраї» Льюїса Керрола. У львівській інтерпретації пригоди героїні подано як подорож дівчини в пошуках самої себе. А весь абсурд у Дивокраї – це безглузді правила, які нав’язує нам суспільство. «Аліса» доступна для перегляду на каналі театру. Там же є й вистави «Pentecost» та «Джалапіта».

Віртуальний тур у дім Івана Труша

Потрапити у кам'яницю художника Івана Труша і позазирати у кімнати, де мешкав він із родиною – таку нагоду дає львівський меморіальний музей митця. Віртуальний тур доступний на Google maps.

Тим часом інші музеї та галереї щодня виставляють цікавинки про свої експонати. За ними можна стежити на сторінках у соцмережах.

«Курбаси» дарують «Розколяду – Дай Боже!»

Львівський етногурт «Kurbasy» виставив для безкоштовного перегляду свою різдвяний концерт «Розколяда – Дай Боже!». У цій програмі співаки зібрали традиційні коляди, щедрівки, віншування з усіх регіонів України, а ще приповідки і магію прадавнього звуку. Щороку співаки виконують наживо, а цьогоріч виставили на своєму каналі.

«Буна» від заньківчан

Постановку «Буна» пропонує своїм глядачам театр імені Марії Заньковецької. Це соціальна драма на основі реальної історії родини з Буковини. Дія розгортається в українському селі на межі глобалізації, де остання берегиня традицій – це бабуся, буна по-буковинськи. Виставу можна буде побачити у суботу о 20:35 на сторінці театру у Facebook.

«Це одна з найкращих п'єс сучасної драматургії. З'явилася в нашому репертуарі зовсім недавно. Так що хто ще не бачив, може глянути, бо трансляція буде закрита одразу після показу», – запросила керівниця літературно-драматургічної частини театру Тетяна Батицька.