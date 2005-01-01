«Львівелектротранс» відсудив у винуватця ДТП понад ₴21 тис. за простій трамваїв

Вагон 1134, який потрапив у ДТП на пл. Митній

ЛКП «Львівелектротранс» відсудило 21,2 тис. грн у водія автомобіля, який вчинив ДТП на пл. Митній і спричинив простій трамваїв п’яти маршрутів. Відповідне рішення Шевченківського райсуду оприлюднено в реєстрі судових рішень.

Як зазначається в рішенні, 10 жовтня 2017 року о 18:25 на пл. Митній водій автомобіля порушив ПДР і зіткнувся з трамваєм Tatra (вагон 1134), який курсував за маршрутом №2. Через ДТП зупинились трамваї №1, №2, №4, №5, №7.

«У результаті простою трамваїв на маршрутах №1, №2, №4, №5, №7 в сукупній кількості 31 одиниця, «Львівелектротранс» зазнав матеріальних витрат в розмірі 21 221 грн, що підтверджується розрахунком витрат від простою трамвайних вагонів», – мовиться в рішенні суду.

Відтак суд задовольнив позов «Львівелектротрансу» і стягнув з водія автомобіля 21,2 тис. грн.

Нагадаємо, «Львівелектротранс» на початку 2018 року почав подавати судові позови до винуватців ДТП і порушників правил паркування з вимогою відшкодувати втрати через простій електротранспорту.