«Львівгазвидобування» дослідить існуючі родовища задля збільшення видобутку газу

У ПАТ «Укргазвидобування» розповіли про наміри активізувати роботу з дорозвідки існуючих родовищ на Західній Україні. Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на інформацію прес-служби компанії.

«Задля збільшення видобутку газу у західному регіоні "Укргазвидобування" активізує роботу з дорозвідки існуючих родовищ, якими оперує ГПУ "Львівгазвидобування"», - процитуала «УП» прес-службу компанії.

Підприємство планує провести розвідувальне буріння на шести родовищах «Львівгазвидобування».

Як повідомляв ZAXID.NET, у грудні минулого року Міненерговугілля та Світовий банк обговорили питання підтримки реформування газового сектору. Відтак для зменшення залежності України від імпорту енергоносіїв затверджено Концепцію розвитку газовидобувної галузі на період до 2020 року, яка визначає пріоритетні завдання та шляхи збільшення обсягів видобутку природного газу.