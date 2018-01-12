«Львівгазвидобування» дослідить існуючі родовища задля збільшення видобутку газу

ЕкономікаЮлія Лавришин, сьогодні, 07:234360

До теми

«Львівгазвидобування» дослідить існуючі родовища задля збільшення видобутку газу
фото ілюстративне

У ПАТ «Укргазвидобування» розповіли про наміри активізувати роботу з дорозвідки існуючих родовищ на Західній Україні. Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на інформацію прес-служби компанії.

«Задля збільшення видобутку газу у західному регіоні "Укргазвидобування" активізує роботу з дорозвідки існуючих родовищ, якими оперує ГПУ "Львівгазвидобування"», - процитуала «УП» прес-службу компанії.

Підприємство планує провести розвідувальне буріння на шести родовищах «Львівгазвидобування».

Як повідомляв ZAXID.NET, у грудні минулого року Міненерговугілля та Світовий банк обговорили питання підтримки реформування газового сектору. Відтак для зменшення залежності України від імпорту енергоносіїв затверджено Концепцію розвитку газовидобувної галузі на період до 2020 року, яка визначає пріоритетні завдання та шляхи збільшення обсягів видобутку природного газу.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Міністерство енергетики та Світовий банк обговорили реформування газового сектору України ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук