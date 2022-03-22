Планові ремонтні роботи призупиняли через війну

З понеділка, 21 березня, «Львівобленерго» відновило планові ремонтні роботи. Мешканців попередили про відключення світла. Досі всі планові ремонти були призупинені через війну Росії в Україні.

«З перших днів війни всі планові роботи були призупинені, а працівники «Львівобленерго» чергують цілодобово і забезпечують надійне електропостачання споживачам. Однак, ремонти електромереж є необхідними, аби запобігти можливим аваріям, які можуть призвести до знеструмлення значної кількості споживачів», – повідомили у «Львівобленерго».

Споживачів попередили, що з 21 березня «Львівобленерго» відновлює планові ремонтні роботи. Це може створити певні незручності, однак мешканців просять з розумінням ставитись до відключень електроенергії на час ремонтних робіт.

Заздалегідь дізнатися про відключення світла у зв’язку з ремонтними роботами можна:

Окрім цього, непобутові споживачі «Львівобленерго» — користувачі «Персонального кабінету», мають можливість отримувати повідомлення про планові роботи в електромережах на електронну пошту та Viber- чи Telegram-бот.