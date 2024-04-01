Житловий комплекс «Парус Парк» збудований у 2015-2018 роках

«Львівобленерго» попередило про відключення від електропостачання ЖК «Парус Парк», що на вул. Кульпарківській, 64а у Львові. Як пояснили в компанії, у багатоквартирному будинку є понад 40 комерційних приміщень, які незаконно користуються тарифом для населення.

«У вівторок, 2 квітня, заплановане відключення багатоквартирного будинку на вул. Кульпарківській, 64а у Львові, який обслуговує управлінська компанія «Зразковий парус». Причина – у цьому будинку 42 непобутові (комерційні) приміщення, які несанкціоновано користуються тарифом для населення», – йдеться в повідомленні «Львівобленерго».

В обленерго зазначили, що ще 21 лютого 2024 року здійснили огляд електроустановок цього будинку і склали акт про порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії. В акті йдеться про вимогу укласти договір з електропостачальником за відповідним тарифом на непобутові потреби. Ці заходи мали бути виконані протягом місяця.

«Станом на сьогодні, 1 квітня 2024 року, «Зразковий парус» не здійснив необхідних заходів для усунення порушення. Відтак, електроживлення споживачу припинять 2 квітня 2024 року», – повідомили у «Львівобленерго».

Житловий комплекс «Парус Парк» на 360 квартир збудований у 2015-2018 роках. На першому поверсі будинку працює ціла низка супермаркетів та магазинів, медична клініка тощо.