«Львівобленерго» знеструмило будинки на 13 вулицях Львова

У зв’язку із плановими ремонтними роботами ПАТ «Львівобленерго» протягом 17 вересня вимикатиме електропостачання на 13 вулицях Львова.

Зокрема, з 9:00 до 17:00 без світла у місті і будуть вулиці: Федорова 8-12; Руська 20; Арсенальська; пл. Підвальна 3-5; пл.Коліївщини; Сербська; Староєврейська 25-35, 30-48; Бр. Рогатинців 45-49, 20-32; Валова 29, 31; Личаківська 3-9, 6-12; Вузька; Пасічна 43, 45, 47; Лисеницька та дачний квартал у смт Рудно.

Окрім того, без електроенергії залишиться вул. Хмельницького у Винниках.