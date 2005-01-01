«Львівобленерго» знеструмить будинки у чотирьох районах Львова

У середу, 6 червня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить частину будинків у чотирьох районах Львова, Малехові та Брюховичах. Зокрема, протягом дня світла не буде: Залізничний район: вул. Євського, 18-70 (парні), 15, вул. Виговського, 23-31 (непарні), 2, 4, вул. Кричевського, 49-55 (непарні), 46-58 (парні). Личаківський район: вул. Зелена, 111, вул. Керченська (гаражний кооператив), вул. Чикаленка (всі будинки), вул. Шевченка, 139-314. Франківський район: вул. Глибока, 1-29 (непарні), 4-20 (парні), вул. Нечуя-Левицького, 2-8 (парні), 3-9 (непарні), вул. Новий Світ, 3-15 (непарні), 4-22 (парні), вул. Степана Бандери, 29-55 (непарні), 18, 16, 14. Шевченківський район: вул. Кривецького (всі будинки), вул. Панківського, 61, 63, вул. Хвильового, 42, 48, 52, вул. Біберовича, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, вул. Барбарискова (всі будинки), вул. Горобинна (всі будинки), вул. Досвіти (всі будинки), вул. Парова (всі будинки). Малехів: вул. Лучкая (всі будинки), вул. Розлога (всі будинки). Брюховичі: вул. Львівська, 23-67, вул. Музейна (всі будинки), вул. Скочня (всі будинки). Роботи триватимуть з 09:00 до 17:00.

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