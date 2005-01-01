У четвер, 29 березня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить частину будинків у чотирьох районах Львова. Зокрема, протягом дня світла не буде: Галицький район: вул. Під Дубом, 2-14 (парна) і 1, 7 (непарна), пл.700-річчя Січі 1, 2, вул. Цехова (всі будинки). Залізничний район: вул. Вечірня (всі будинки), вул. 10-й Скнилівський провулок (всі), вул. Землеробна (всі), вул. Скнилівська (всі), вул. Щирецька (всі), вул. Городоцька, 265, 271, 273, 275, 277, вул. Дальня, 1-32, вул. Кульпарківська, 108-126, 132, вул. Підгаєцька, 2-5, вул. Повітряна, 92, 94, вул. Полтави, 1-43, вул. Пустомитівська (всі), вул. Ранкова (всі), вул. Роксоляни, 21, 23, 24, вул. Садова,1-8, 11, 20, вул. Суботівська, 7, 9, 11, вул. Городоцька, 215-223. Франківський район: вул. Зигзаг, 3-21, вул. Кондукторська, 2-28. Шевченківський район: вул. Варшавська, 58, вул. Масарика, 7, 9, вул. Панча, 7, 7б, вул. Соснова, 26. Роботи мають розпочатись з 09:00 та триватимуть до 17:00.

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