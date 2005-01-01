У понеділок, 26 березня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить частину будинків у трьох районах Львова, а також Брюховичах. Зокрема, протягом дня світла не буде:

Личаківський район: вул. Іванова Гора (всі будинки), вул. Богомольця, 1-7, вул. Воробкевича, 31, 31а, б, в, вул. Долішня (всі будинки), вул. Зрубова (всі будинки), вул. Козланюка (всі будинки), вул. Личаківська, 151-171, 134-146, вул. Мучна, 31-66, вул. Над Джерелом (всі будинки), вул. Прогулкова, 1-9, 2-14, вул. Россі (всі будинки), вул. Станція Личаків (всі будинки), вул. Стрілецька (всі будинки), вул. Утіхи, 31-75, вул. Франка, 1-7.

Сихівський район: вул. Героїв Крут, 4, 6, 6а, 10, 13, 15, 15а, вул. Мишуги (всі будинки), вул. П. Мудрого, 33-43, вул. Тернопільська, 14, 14а, 16, 18, 20, 24-34, 9-17, 19.

Шевченківський район: вул. Долинського, 10-12, вул. Замарстинівська, 11-25, вул. Кушевича (всі будинки), вул. Лемківська, 1-24, вул. Тесленка (всі будинки), вул. Миколайчука, 20, 22, 24, 28, 30, вул. Щурата, 5, 7.

Брюховичі: вул. Бірківська (всі будинки), вул. Бічна Ясна (всі будинки), вул. Верескова (всі будинки), вул. Волошкова (всі будинки), вул. Крута (всі будинки), вул. Львівська, 1-40, вул. Ясна (всі будинки), Квітковий проїзд (всі будинки), Луговий проїзд (всі будинки), вул. Мальвова (всі будинки), вул. Проліскова (всі будинки), вул. Скитницька (всі будинки).

Роботи мають розпочатись з 09:00 та триватимуть до 17:00.