«Львівобленерго» знеструмить частину вулиць у чотирьох районах Львова

У зв’язку із плановими ремонтними роботами ПАТ «Львівобленерго» у вівторок, 19 червня, знеструмить частину вулиць у чотирьох районах Львова. Зокрема, світла протягом дня не буде за такими адресами: Личаківський район: вул.Корпанюків (всі), вул.На Копані (всі), вул.На Сторожі (всі), вул.Над джерелом (всі), вул.Низова (всі), вул.Прогулкова (всі),Вул. Розкіш (всі). Сихівський район: вул. Зелена,144, вул. Орлина (всі), вул. Радість (всі). Франківський район: вул. В. Великого,37,47,47А,39, вул. Кн. Ольги,53,5Г,6В,5К, вул. Куликівська, 18А, 18Б, вул. Наукова,24,26,28,28А, вул. Сахарова,78,78А,80, вул. Стрийська,86Б,84,86,82,80,86А, вул.Тролейбусна,4,6,8. Шевченківський район: вул. Ковалика,2-12, вул.Нестора Літописця (всі), вул. Прокоповича (всі), вул. Річицька (всі), вул. Томашівська (всі), вул. Шевченка,299-307. Відновити електропостачання за всіма адресами мають до 17:00.

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