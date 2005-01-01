«Львівобленерго» знеструмить частину вулиць у трьох районах Львова та Винниках

У понеділок, 4 червня, у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку вулиць у трьох районах Львова та Винниках.

У Галицькому районі з 10:00 до 15:00 припинять електропостачання на вул. Коперника, 3-9, 10-16, Ліста, 5-9, 6-10, з 10:00 до 12:00 – на вул. Чайковського, 16.

У Франківського районі з 09:00 до 17:00 будуть знеструмлені будинки за адресами: вул. Айвазовського, 3А, 5А, 5Б, 7А, 9А, Бойчука, 45, 47, 51, 26, 28, Музики, 3Г, 11Б, 11А, 49, 51, 42А, 42, 44, 46, 46А, 48, 48Б, 50.

У Шевченківському районі з 09:00 до 17:00 вимкнуть електроенергію за адресами: вул. Біберовича, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Шевченка, 139-314 та в усіх будинках на вул. Барбарисовій. Горобинній, Досвітній, Лучкая, Паровій, Розлогій, Тінистій, Чикаленка.

У Винниках з 10:00 до 17:00 не буде світла у всіх будинках на вул. Кільцевій.