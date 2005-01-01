«Львівобленерго» знеструмить частину будинків у трьох районах Львова та Рудному

У понеділок, 18 червня, у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків у трьох районах Львова та Рудному.

У Залізничному районі Львова з 09:00 до 17:00 припинять електропостачання на вул. Круговій, 10.

У Франківському районі з 08:30 до 17:00 вимкнуть електроенергію за адресами: вул. Княгині Ольги, 5З, 5Г, 5А, 5К, 5В, Куликівська, 18А, 18Б, Наукова, 24, 26, 28, 28А.

У Шевченківському районі з 09:00 до 17:00 без світла будуть всі будинки на вул. Бузиновій, Вершницького, Луговій, Нарцисовій, Порічковій, Прихильній, Світлій, Винниці, Холодній, Урочищі Клепарів, а також будинки на вул. Шевченка, 271-336.

У Рудному 09:00 до 17:00 знеструмлять будинки на вул. Грушевського, 74-142 парні, 77-135 непарні.