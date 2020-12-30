У середу, 30 грудня, у Львові через проведення ремонтних робіт заплановані відключення електроенергії. До 17 години будуть знеструмлені окремі вулиці у Залізничному, Франківському, Шевченківському, Личаківському районах Львова та у м. Винники.

Як повідомили на Гарячій лінії «Львівобленерго» без електроенергії будуть:

Залізничний район: вул. Широка, 9а-37; вул. Невеличка – всі; вул. Дідушка – всі; вул. Олешківська – всі; вул. Робсона – 11; вул. Ангарна – 3,4; вул. Доробок – 36а; Любінська – 156-164 (парні); Ряшівська – 27а.

Шевченківський район: вул. Ткацька – всі; вул. Купали – всі; Половинна – всі; Квітова, 3-18; Узбецька, 11а; вул. Дашкевича, 15; вул. Шолом-Алейхема, 11; вул. Шевченка, 8.

Сихівський район: вул. Дунайська, 2-28, вул. Дністерська, 18-22, 21-23; вул. Орлина, 2-4; вул. Філатова – вся.

Личаківський район: вул. Смольського – вся; вул. Різбярська – вся; вул. Вітвера – вся; вул. Личаківська – 5-11, 8-12.

Також із 8:00 до 17:00 без електроенергії у Винниках будуть мешканці вулиць: Івана Франка, 49-81; Незалежності – вся; Коперника – вся.

До слова, оперативна інформація про час відновлення електропостачання доступна на веб-сайті «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла».