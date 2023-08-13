Більшу частину займають основні культури борщового набору: капуста, морква, цибуля і буряк столовий

Львівщина лідирує серед областей України за урожайністю овочів, зібравши на кінець першого тижня серпня 151,2 тис. тонн продукції. Такий обсяг зібрали з площі 10 тис. га, що становить 23 % до всієї посівної площі овочів цього року. Про це повідомляють в департаменті агропромислового розвитку Львівської ОВА з посиланням на оперативні дані збору врожаю, оприлюднені Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Площі посіву овочевих культур на Львівщині у цьому році по всіх категоріях господарств склали 43,5 тис. га. 65 % займають основні культури борщового набору, а саме: капуста, морква, цибуля, буряк столовий. Площі їх посіву цьогоріч збільшились від двох до дев'яти відсотків, зокрема: цибулі – на 8,9 % ( площа посіву 4,4 тис. га), капусти на 2,6 % (15 тис. га), моркви на 1,9 % (4,6 тис. га).

Салатні та зелені овочі займають 35 %, з яких збільшені площі помідорів на 2,3 %, гарбузів на 8,2 %, перцю стручкового на 8,4 %, горошку зеленого на 6,4 %.

«Аграрії Львівщини з розумінням підійшли до подолання кризових наслідків у виробництві овочів внаслідок затоплення і окупації низки областей, збільшивши посівні площі від 2 до 9 % по окремих "борщових" і салатних культурах. На збільшення обсягів зібраних овочів також вплинула реалізація в області регіональної програми по відшкодуванню вартості високорепродукційного сертифікованого насіння, оскільки посів такого насіння забезпечує на 20-30% більшу врожайність», – зазначила директорка департаменту АПР Львівської ОВА Тетяна Гетьман.