Одразу за Львівщиною слідує Одещина

Найбільше шкіл в очному форматі в Україні з початку навчального року відкрилися на Львівщині – 959 (91%). Про це з посиланням на Міністерство освіти і науки повідомляє інформаційне агентство «Українські національні новини».

Одразу за Львівщиною слідує Одещина – там вдалося розпочати освітній процес в очному форматі у 583 школах (82%).

Рейтинг відкритих в очному форматі шкіл («Українські національні новини»)

Зазначається також, що жодна школа в очному форматі не відкрилася у Харківській, Луганській та Запорізькій областях, втім дітей там продовжують навчати онлайн. З ситуацією в інших областях можна ознайомитися у таблиці нижче (у фотогалереї).

Нагадаємо, Львівщина також посіла перше місце у рейтингу областей за результатами НМТ 2023.