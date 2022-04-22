У п’ятницю, 22 квітня, Львівщина отримала гуманітарний вантаж. призначений для аграріїв області – 2300 насіннєвих одиниць кукурудзи від корпорації Bayer. Гуманітарну допомогу розподілили між малими аграріями регіону: насіння отримали близько 100 виробників, які обробляють до 500 га землі, повідомили у прес-службі ЛОВА.

За попередніми даними, цим насінням аграрії зможуть засіяти понад 2,3 тис. га, з яких прогнозується отримати близько 22 тис. тонн врожаю.

Насіння кукурудзи отримали майже 100 сільгоспвиробників. Фото ЛОВА

«Це вже друга гуманітарна партія насіння, яку отримали аграрні підприємства області у квітні цього року. Перша поставка – 95 тонн насіння картоплі з Франції ми розподілили між 20-ма дрібними аграріями регіону. Гуманітарна партія насіння кукурудзи є дуже на часі, посівна кампанія в регіоні тільки розпочалась і триватиме ще мінімум до кінця травня», – повідомила директорка департаменту АПР Львівської обласної військової адміністрації Тетяна Гетьман.

Прогнозована площа посіву кукурудзи у 2022 році у господарствах усіх категорій становить 84,6 тис.га, збільшена на 1,3 тис. га до минулого року. Площа посіву кукурудзи у сільськогосподарських підприємствах збільшиться на 2,4 тис.га, і становитиме 78,2 тис.га.

Нагадаємо, першу гуманітарну допомогу – 95 тонн елітної насіннєвої картоплі з Франції Львівщина отримала на початку квітня.

Bayer – німецька корпорація, яка займається виробництвом ліків, засобів захисту рослин, фарб, лаків. Після вторгнення Росії в Україну компанія Bayer, на відміну від сотень інших світових концернів, вирішила залишитись на російському ринку, продовжуючи таким чином спонсорувати агресора. Компанія повідомила, що призупиняє рекламу та інвестиції в Росії, однак поки що продовжує постачати у РФ ліки та дитячу продукцію. Детальніше про компанії, які залишились працювати у Росії читайте у матеріалі ZAXID.NET «Спонсори війни».